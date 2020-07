DBB : Rödl-Assistent übernimmt bei Topclub Zalgiris Kaunas

Übernimmt als Trainer einen Topclub in Litauen: Martin Schiller. Foto: Harald Tittel/dpa

Kaunas Der langjährige Trainer-Assistent der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Martin Schiller, wird Chefcoach beim litauischen Spitzenclub Zalgiris Kaunas, teilten der Verein und der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit.

Der 39 Jahre alte Österreicher war neben seiner DBB-Tätigkeit - zuletzt bei der WM in China 2019 - seit 2017 Cheftrainer der Salt Lake City Stars in der NBA G-League und erhält nun einen Vertrag über zwei Jahre in Litauen.