BBL : Rickey Pauldings Abschiedsspiel in Oldenburg angekündigt

Soll am 4. Juni in der EWE Arena verabschiedet werden: Oldenburgs Rickey Paulding. Foto: Stefan Puchner/dpa

Oldenburg Die Karriere des Basketball-Dauerbrenners Rickey Paulding von den EWE Baskets Oldenburg wird bei einem Abschiedsspiel im Juni gewürdigt.

Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, soll der 39-Jährige am 4. Juni in der EWE Arena verabschiedet werden. Die Baskets erwarten einen „der emotionalsten Momente in der Geschichte“ des Clubs. Zwischen 2007 und 2022 hat der US-Amerikaner Paulding in der BBL ausschließlich für die Niedersachsen gespielt.