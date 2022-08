Basketball-Nationalmannschaft : Puzzeln vor Festwochen: Lädiertes Team wartet auf Schröder

Stockholm Es wird ernst für die Basketballer. Noch zwei Spiele in der WM-Qualifikation, dann beginnt die Heim-EM. Ausgerechnet jetzt klappt personell nichts mehr. Einige NBA-Profis haben schon abgesagt.

In Stockholm geht es um einen weiteren Schritt in Richtung WM 2023. Deutschland hat fünf Siege aus der Vorrunde mitgenommen und befindet sich auf dem besten Weg, nächstes Jahr in Japan, Indonesien und auf den Philippinen dabei zu sein. Am 28. August (15.00 Uhr) gibt es in München gegen Europameister Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic ein weiteres Spiel in der WM-Qualifikation. Am 1. September beginnt die EM, Deutschland spielt in Köln direkt gegen Mitfavorit Frankreich.