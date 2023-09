BBL Premiere für Basketball-Glasboden beim FC Bayern

München · Was im Fußball der Rasen ist, ist im Basketball das Parkett. Das soll in Zukunft deutlich moderner gestaltet werden. Einen ersten Vorgeschmack wird es in München geben.

19.09.2023, 10:41 Uhr

Die Basketball-Arena des FC Bayern München bekommt einen Glasboden. Foto: Matthias Balk/dpa-Pool/dpa

Die Basketballer des FC Bayern München werden zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison für eine Premiere sorgen. Das Spiel gegen Syntainics MBC am 29. September soll auf einem modernen Hightech-Videosportboden stattfinden, wie der Club mitteilte. Es ist nach Angaben der Münchner das weltweit erste offizielle Basketball-Ligaspiel auf dem LED-Glasboden, der ab dieser Woche in der Arena am Grasweg installiert wird. Zuvor hatte die „Bild-Zeitung“ darüber berichtet. Einen Testlauf des innovativen Bodens hatte es im Juli bei der U19-WM der Frauen in Madrid gegeben. Der deutsche Hersteller ASB Glass zeigte sich danach zufrieden. „Das Feedback der Spielerinnen, Trainer und Funktionäre war überwältigend“, sagte Christof Babinsky von ASB Glass. Der Weltverband Fiba hatte die neuen Böden bereits vor einem Jahr zum 1. Oktober 2022 genehmigt. Weltmeister wieder zurück Der erste Bundesliga-Auftritt der drei Weltmeister Andreas Obst, Niels Giffey und Isaac Bonga soll demnach nicht der einzige Höhepunkt im ersten Saisonspiel der Münchner werden. „Ich kenne diese technische Innovation schon länger und kann unseren Fans nur zurufen: Schaut euch das an, kommt in die Halle, denn das wird einmalig!“, warb Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic. Die Verletzungsgefahr wird bei dem neuen Boden als geringer eingeschätzt als bislang. Ex-Nationalspieler Elias Harris hat die Innovation erprobt und sagte im Anschluss: „Ich hatte vorher keine Vorstellungen und dachte auch nicht, dass man auf einem Glascourt spielen kann. Aber das macht richtig Spaß, man hat Grip und eine unsanfte Landung fühlt sich fast weich an.“ © dpa-infocom, dpa:230919-99-247873/2

(dpa)