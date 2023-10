Basketball Prämien-Debatte nach WM-Titel: Unterstützung für Schröder

Für den sensationellen WM-Triumph Anfang September in Manila stehen laut Medienberichten 16.000 Euro pro Spieler im Raum, was zu Verstimmungen unter den Basketballern gesorgt haben soll. Schröder hatte der „Braunschweiger Zeitung“ in der vergangenen Woche gesagt: „Wir wollen einfach nur die Wertschätzung haben, dass wir alle zusammen als Team, und natürlich jeder einzelne Spieler, den Sommer opfert, um für die Nationalmannschaft zu spielen, den Adler auf der Brust zu tragen.“ Der 30-Jährige von den Toronto Raptors hatte ergänzt: „Ich glaube, das sollte und wird auch von der Federation gut wertgeschätzt werden. Das wäre schon cool.“