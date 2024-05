Basketball Playoffs: Titel für Bayern „Pflicht“

Auch Bayern-Coach Pablo Laso hält vor seinen ersten Playoffs in Deutschland nichts von Zurückhaltung. „Wir sind der Favorit, weil wir in den vergangenen zehn Monaten das beste Team in Deutschland sind. Wir sind Tabellenerster und spielen gut“, sagte der Spanier, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison allerdings auch einige Rückschläge hinnehmen musste. Vor allem in der Euroleague konnten die Bayern die Erwartungen nicht erfüllen und waren trotz hochkarätiger Verpflichtungen im Sommer eigentlich nie ein ernsthafter Anwärter auf die Playoffs.