Europameisterschaft Pflichtaufgaben: Basketballerinnen haben „Lust auf mehr“

An diesem Freitag (18.00 Uhr/Magentasport) gegen Gastgeber Slowenien und am Sonntag (12.15 Uhr) gegen Großbritannien gilt es, ein schnelles Vorrundenaus abzuwenden. Dafür ist mindestens ein Sieg notwendig. Slowenien verlor ebenfalls zum Auftakt, beide Teams stehen deshalb in der Arena Stozice schon ordentlich unter Druck. „Jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen, wenn wir aus der Gruppe rauskommen möchten“, sagte Alina Hartmann, die im ersten Spiel mit acht Zählern und einer perfekten Dreierquote überzeugte.