Basketball : Pesic: Deutsches WM-Team mit „unglaublich viel Potenzial“

München Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic sieht in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft für die WM in China Medaillenpotenzial.

Dem ehemaligen Mitspieler von Dirk Nowitzki im Nationalteam macht allerdings ein „bisschen Sorgen“, dass in der Vorbereitung „eher gegen schwache Gegner“ gespielt wurde. „Alles andere ist gut genug, um ins Viertelfinale zu kommen“, sagte der 42-Jährige, der 2002 WM-Bronze und 2005 EM-Silber gewann. „Wenn man im Viertelfinale ist, das haben wir in der Vergangenheit gezeigt, kannst du alles gewinnen.“ In der K.o.-Phase komme es darauf an, sich als Turniermannschaft zu zeigen. „Da sind wir gut.“