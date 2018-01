später lesen Weiter Verletzungspech OP bei Bamberg-Coach Trinchieri und Taylor FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern







Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg muss in der nächsten Zeit neben einigen Spielern auch auf Trainer Andrea Trinchieri verzichten. Der Italiener wird am kommenden Dienstag an der Schulter operiert und dem Team in Bundesliga und Euroleague für einige Wochen fehlen. dpa