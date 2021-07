Nationalmannschaft : Olympia-Traum der Basketballer lebt - Jetzt gegen Brasilien

Split Noch ein Sieg, dann sind Deutschlands Basketballer bei Olympia dabei. Gegen Gastgeber Kroatien kämpft sich das Team beim Qualifikationsturnier ins Finale. Dort warten nun die starken Brasilianer.

Schließlich ist der Traum von Olympia nun zwar zum Greifen nah, aber eben noch nicht erfüllt. Am Sonntag (19.30 Uhr/Magentasport) geht es in Split im Finale des Qualifikationsturniers gegen die starken Brasilianer, die im ersten Halbfinale klar mit 102:74 gegen Mexiko gewonnen hatten, um das Ticket nach Tokio. Letztmals waren die deutschen Basketballer 2008 mit Superstar und Fahnenträger Dirk Nowitzki in Peking bei Olympia dabei.