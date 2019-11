Gruppe A : Olympia-Quali: DBB-Team geht Hammerlos aus dem Weg

Tritt mit der Basketball-Nationalmannschaft in der Olympia-Qualifikation in der Gruppe A an: Bundestrainer Henrik Rödl. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Mies Die deutschen Basketballer stehen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vor einer schwierigen, aber machbaren Aufgabe.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Gruppe A des Olympischen Qualifikations-Turniers in Split zunächst auf Russland und Mexiko. Das ergab die Auslosung in der FIBA-Zentrale in Mies/Schweiz. Damit vermied die deutsche Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder eine schwerere Gruppe mit den topgesetzten Serben oder Griechenland.