BBL : Oldenburger Basketballer sichern Platz drei

Oldenburg Mit einem klaren Erfolg im Niedersachsen-Derby gegen die BG Göttingen haben sich die EWE Baskets Oldenburg in der Basketball-Bundesliga Platz drei gesichert.

Die Oldenburger setzten sich in einem Nachholspiel mit 98:77 durch und schlossen die Hauptrunde damit hinter den MHP Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin ab. Bester Werfer bei den Gastgebern war Keith Hornsby mit 25 Punkten.

In den am 19. Mai beginnenden Playoffs treffen die EWE Baskets Oldenburg nun auf ratiopharm Ulm. Topfavorit Bayern München beendete die Hauptrunde nach dem Oldenburger Sieg auf Rang vier und bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit den Crailsheim Merlins zu tun. Außerdem treffen Ludwigsburg und Bamberg sowie Alba und die Hamburg Towers aufeinander.