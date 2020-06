BBL-Meisterturnier : Oldenburg beendet Bambergs Träume - Alba souverän

München Nach Titelverteidiger FC Bayern scheitert beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga auch Ex-Serienchampion Brose Bamberg. Damit gibt es erstmals seit 2009 wieder einen anderen Titelträger. Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg machen sich Hoffnungen.

Die Niedersachsen gewannen mit 89:75 (51:46) in München auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen die völlig enttäuschenden Franken. Der aktuelle Topfavorit aus Berlin zog am Abend nach und gewann mit 88:85 (52:31) gegen die BG Göttingen. Beide Altmeister treffen im Playoff-Halbfinale der Bundesliga aufeinander, das erste Duell steht am Montagabend (20.30 Uhr/Magentasport) an.