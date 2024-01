Basketball-Euroleague Offensiv zu harmlos: Bayern verlieren auch in Mailand

Gegen Mailand fand außer Serge Ibaka (16 Punkte) bei den Gästen zunächst kein Spieler einen Rhythmus, zudem fehlte in der Verteidigung die Intensität. So lagen die Münchener nach dem ersten Viertel mit 12:19 zurück. Im zweiten Durchgang blieben die Bayern fünf Minuten lang ohne Treffer aus dem Feld, ihr Rückstand wuchs zur Pause aber nicht an.