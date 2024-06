Basketball Nur ein Sieg fehlt: Bayern wollen Meister-Party in Berlin

Im zweiten Spiel am Montag hatten die Bayern nach dem Sieg in der Auftaktpartie nicht die volle Konzentration an den Tag gelegt und so den Ausgleich kassiert. Am Mittwoch blieben die Bayern auch in der Schlussphase stabil, als Alba einen Zehn-Punkte-Rückstand wettgemacht hatte. „Großes Kompliment an meine Spieler, das war mental sehr stark“, lobte Laso.