EM-Botschafter : Nowitzki ist mit Leben nach Karriere zufrieden

Köln Der ehemalige Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist mit seinem aktuellen Leben nach der Profikarriere zufrieden: „Ich mache so ein bisschen alles, ohne irgendetwas richtig zu machen. Aber für mich ist das eine tolle Phase.“

„Ich bin in so einer Zwischenphase, um zu finden, was ich in Zukunft wirklich machen will. Jetzt sind es über drei Jahre, trotzdem fühle ich mich noch sehr wohl mit der Familienzeit“, sagte der 44 Jahre alte Würzburger der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Basketball-EM, bei der Nowitzki als Botschafter dabei ist.