Basketball-Superstar : Nowitzki in Georgien von Kindern und Jugendlichen bejubelt

Nowitzki in Georgien von Kindern und Jugendlichen bejubelt

Dirk Nowitzki hat in Georgien die Basketball-Akademie des früheren NBA-Topspielers Zaza Pachulia besucht. Foto: Jörg Carstensen.

Tiflis Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat in Georgien zahlreichen Kindern und Jugendlichen Tipps und Tricks verraten, aber auch vor übertriebener Erwartungshaltung gewarnt.

„Täglich arbeiten und träumen - das ist wichtig“, sagte der 41-Jährige in der Basketball-Akademie des früheren NBA-Topspielers Zaza Pachulia in Tiflis. „Es können viele Hindernisse kommen, man kann sich schwer verletzen, was die ganze Karriere verändert. Deswegen ist auch eine Ausbildung sehr wichtig. Jeder von Euch sollte auch die Schule beenden, nicht nur trainieren.“