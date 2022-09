Basketball-EM : Niederlage „kein Genickbruch“: Schröder & Co. noch auf Kurs

Köln Jetzt hat es auch Deutschlands Basketballer erstmals erwischt. Gegen den Titelverteidiger setzt es die erste EM-Niederlage, der gegen den Außenseiter keine zweite folgen soll.

Dennis Schröder sah in der ersten EM-Niederlage der deutschen Basketballer sogar eine Chance. „Das tut uns auch mal gut, jetzt nach Hause zu gehen und so eine Niederlage kassiert zu haben“, sagte der Kapitän nach dem 80:88 gegen Titelverteidiger Slowenien am Dienstagabend. „Wir brauchten auch mal eine Niederlage. Natürlich bringt uns das ein bisschen runter“, sagte Schröder nach der Partie, in der vor allem Sloweniens Superstar Luka Doncic das deutsche Team nach zuvor drei Siegen mit seinen zahlreichen Weltklasse-Aktionen und 36 Punkten wieder erdete.