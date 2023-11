„Sie weiß, was sie will und wie sie dahin kommt“ Diese Frau soll bei den Saarlouis Royals das Ruder herumreißen

Dragana Svitlica ist die neue Trainerin des Frauen-Basketball-Bundesligisten BC Saarlouis. „Wir haben am Sonntag beim Länderspiel Luxemburg gegen Bosnien mit ihr gesprochen“, sagt Royals-Vorstand Thomas Mathieu: „Sie arbeitet als Co-Trainerin der Nationalmannschaft ihres Landes und ist für die U18 verantwortlich, hat einige Trainererfahrung. Sie weiß, was sie will und wie sie dahin kommt.“