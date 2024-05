Basketball-Bundesliga Neuerung in Basketball-Liga: Vorqualifikation für Playoffs

Das Prozedere ist relativ simpel: Der Siebte (Bonn) der regulären Saison und der Achte (Ludwigsburg) sowie der Neunte (Oldenburg) und der Zehnte (Hamburg) absolvieren an diesem Dienstag zunächst jeweils ein Spiel gegeneinander. Heimvorteil hat das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison. Der Sieger des Duells zwischen Bonn und Ludwigsburg qualifiziert sich für die Playoffs. Der Verlierer bekommt gegen den Sieger aus Oldenburg gegen Hamburg eine weitere Chance vor eigenem Publikum. In dem dritten K.o.-Spiel an diesem Donnerstag wird der achte und letzte Playoff-Teilnehmer ermittelt.