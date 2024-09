Basketball-Bundesliga Neue Assistenten für Bayern-Coach Herbert

Gordon Herbert hat zuvor die deutsche Nationalmannschaft betreut. Er verpasste mit ihr zum Ende seiner erfolgreichen Ära bei Olympia in Paris im Spiel um Bronze Mitte August gegen Serbien (83:93) eine Medaille. Der erste öffentliche Auftritt der Mannschaft ist bei einem Turnier vom 5. bis 7. September in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana angesetzt. Herberts neues Team bestreitet seinen Bundesliga-Auftakt dann am 20. September (20.00 Uhr) zuhause gegen die Niners Chemnitz.