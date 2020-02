Basketball : Superstar James soll US-Team in Tokio anführen

Colorado Springs Basketball-Superstar LeBron James führt das vorläufige Aufgebot des US-Verbandes für die Olympischen Spiele in Tokio an. Wie der Verband bekannt gab, zählen zu den 44 Akteuren neun Mitglieder des Gold-Teams von Rio de Janeiro 2016 und acht der Spiele von London 2012. Damals hatte der 35-jährige James zum zweiten Mal nach 2008 in Peking Gold mit der US-Auswahl geholt, erstmals war der Topspieler der Los Angeles Lakers 2004 in Athen dabei, als sich die Amerikaner überraschend mit Bronze begnügen mussten.

