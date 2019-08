Basketball-WM : NBA-Star Schröder über Traum von Olympia: „Das Beste“

Shenzhen Die deutschen Basketballer um NBA-Star Dennis Schröder wollen sich bei der WM in China auch ihren Traum von den Olympischen Spielen 2020 erfüllen.

„Olympia ist mit das größte Turnier. Da spielen zu dürfen und dein Land zu vertreten, ist das Beste, was du machen kannst“, sagte der 25 Jahre alte Anführer Schröder der Deutschen Presse-Agentur vor Start der Weltmeisterschaft an diesem Wochenende. „Jeder in der Kabine weiß das, und deswegen werden wir auch alles dafür geben, das Ziel zu erreichen.“