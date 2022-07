Basketball : NBA-Star Doncic glänzt in WM-Qualifikation

Tallinn NBA-Starspieler Luka Doncic ist zwei Monate vor der Europameisterschaft mit Spielen in Köln und Berlin schon in Topform und bereit für das Großereignis.

Davor wird es nach Ansetzung des Weltverbandes Fiba aber auch in der WM-Qualifikation nochmal zu einem Duell der beiden Teams kommen. Offen ist nur, ob dieses am 25. August in Slowenien oder am 28. August in München stattfindet. Dies hängt maßgeblich davon ab, wie das Doncic-Team am Sonntag die erste Gruppenphase in Staffel C beschließt. Deutschland steht in Gruppe D bereits als Sieger fest. Bleibt Slowenien Zweiter, würde es nach Fiba-Ansetzung am 28. August zum Aufeinandertreffen im Münchner Audi Dome kommen.