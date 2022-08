Basketball : Nationalspieler Theis zurück im Mannschaftstraining

Köln Basketball-Profi Daniel Theis ist nach Knieproblemen ins Mannschaftstraining der Nationalmannschaft zurückgekehrt und kann auf einen Einsatz bei der Heim-EM hoffen.

Der 30-Jährige von den Indiana Pacers absolvierte die Einheit in Köln am Dienstagabend und machte dabei einen beweglichen Eindruck. In den letzten Minuten lieferte sich Theis ein paar Eins-gegen-eins-Duelle mit Johannes Voigtmann, der auf einen Einsatz des Mitspielers hofft. Theis ging nach dem Training wortlos in die Kabine der großen Arena in Köln, in der Deutschland am Donnerstag (20.30 Uhr) auf Frankreich trifft.