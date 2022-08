Basketball : Nationalspieler Theis kehrt frühestens am Montag zurück

Nationalspieler Theis kehrt frühestens am Montag zurück

Stockholm/München Basketball-Nationalspieler Daniel Theis wird frühestens am Montag ins Teamtraining zurückkehren. Das sagte Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes, nach dem 67:50-Sieg des Nationalteams in Schweden.

Theis kämpft derzeit mit Knieproblemen und fehlte dem Team von Bundestrainer Gordon Herbert bei der WM-Qualifikation in Stockholm und zuvor bereits beim Supercup. Auch am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) gegen Slowenien kann der 30-jährige Profi der Indiana Pacers nicht dabei sein.

Nach zahlreichen Ausfällen sieht es Andres als zentral an, dass zumindest Theis für die Heim-EM (1. bis 18. September) mit Spielen in Köln und Berlin fit wird. „Jeder weiß, dass Daniel durch seine Athletik und seine Erfahrung so wichtig ist. Wenn er dabei wäre, wäre das extrem wichtig. Unter dem Korb sind wir ein bisschen dünn, das haben wir gegen Serbien gemerkt. Daniel wäre ein Schub.“