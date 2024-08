Basketball Nach Olympia: Starkes WNBA-Comeback für Fiebich und Sabally

„Wir haben vier Leute gehabt, die in Gameshape waren, so sah es auch aus. Beim anderen Team sah es so aus, als hatten sie einen Monat Pause“, sagte Sabally der Deutschen Presse-Agentur. Angeführt von den Olympiasiegerinnen Breanna Stewart und Sabrina Ionescu, die mit den USA in Paris Gold geholt hatten, dominierten die Liberty von Beginn an und festigten ihre Position als bestes Team der Liga. Die WNBA hatte während Olympia pausiert.