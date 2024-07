Basketball Nach Laso verlässt auch Baiesi den FC Bayern

Nach dem Abschied von Basketball-Trainer Pablo Laso verliert Double-Gewinner FC Bayern auch seinen Sportdirektor Daniele Baiesi. Der 48-Jährige verlegt „seinen Lebensmittelpunkt nach zehn Jahren in Deutschland wieder in seine italienische Heimatstadt“, wie die Münchner mitteilten. Er beende damit verabredungsgemäß in dieser Sommerpause seine Arbeit. In der Nachfolgefrage wollen sich die Münchner nicht unter Druck setzen lassen.