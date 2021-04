BBL : Müde Bayern-Basketballer werden von Braunschweig überrascht

München Die Löwen Braunschweig haben dem Favoriten FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga eine überraschende Heimniederlage zugefügt.

Die BG Göttingen hält indes die Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Playoffs am Leben. Durch den 96:73-Sieg gegen s.Oliver Würzburg haben die Niedersachsen drei Siege Rückstand auf den achten Rang. Die Gäste müssen sich nach der fünften Niederlage in Serie dagegen nach unten orientieren.