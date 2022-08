WM-Qualifikation : Mitfavorit schwächelt: Frankreich verliert in Bosnien

Mitfavorit schwächelt: Frankreich verliert in Bosnien

Sarajevo Mitfavorit Frankreich ist wenige Tage vor Beginn der Basketball-Europameisterschaft noch nicht in Topform.

Das Team um die Stars Evan Fournier und Rudy Gobert verlor gegen Bosnien-Herzegowina mit 90:96 nach zweimaliger Verlängerung. Die Partie der WM-Qualifikation in Sarajevo war gleichzeitig der letzte Test der Franzosen vor der EM, die am Donnerstagabend in Köln mit einem Spiel gegen die deutsche Mannschaft beginnt.