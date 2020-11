BBL-Pokal : medi Bayreuth verpasst vorzeitigen Halbfinal-Einzug

medi Bayreuth hat den vorzeitigen Einzug in das Top Four des deutschen Basketball-Pokals verpasst. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa

Der Bundesligist unterlag am Mittwoch im Nachholspiel der Gruppe D bei Syntainics MBC Weißenfels mit 114:123 (48:66) und benötigt zum Abschluss am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Crailsheim einen Erfolg, um das Pokal-Halbfinale zu erreichen. Verliert Bayreuth erneut, wird der FC Bayern München (2:1-Siege) in die nächste Runde einziehen. Die Münchner hatten am ersten Spieltag gegen die Oberfranken überraschend mit 89:95 verloren.