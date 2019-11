BBL : Ludwigsburg nach Sieg in Crailsheim an Tabellenspitze

Ludwigsburg nach Sieg in Crailsheim an Tabellenspitze

Crailsheim Die MHP Riesen Ludwigsburg haben bei Hakro Merlins Crailsheim gewonnen und vorerst die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen.

Ludwigsburg führt die Tabelle mit 12:2-Punkten an, wird aber am Sonntag vom Sieger des Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin wieder als Spitzenreiter abgelöst werden. Crailsheim ist nach der zweiten Saisonniederlage am 7. Spieltag Fünfter.