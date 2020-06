BBL-Meisterturnier : Ludwigsburg im ersten Finale ohne Anführer Knight

München Außenseiter MHP Riesen Ludwigsburg muss im ersten Endspiel gegen Alba Berlin um die deutsche Basketball-Meisterschaft auf seinen bislang besten Spieler Marcos Knight verzichten.

Der US-Profi war beim Meisterturnier im Halbfinal-Rückspiel gegen ratiopharm Ulm schwer umgeknickt und humpelte vor Start der Partie am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Magentasport) gegen den Hauptstadtclub in Straßenkleidung durch den Audi Dome in München. Er stand nicht auf dem Spielberichtsbogen.