Eishockey Löwen Frankfurt trennen sich von Sportdirektor Fritzmeier

Nach Informationen des hr-Sports soll Fritzmeiers Verhalten zur vorzeitigen Trennung geführt haben. Demnach stünden Mobbing-Vorwürfe und Wutausbrüche im Raum. Der 43-Jährige, der zuletzt auch das Traineramt in Personalunion übernommen hatte, wies die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme an den hr-Sport zurück.