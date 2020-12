Gästeteam in Quarantäne : Kurzfristige Pokal-Absage: Braunschweig bereits in Berlin

Berlin Das Pokalspiel gegen Braunschweig wird an Silvester unmittelbar vor Spielbeginn abgesagt. Vorwürfe gibt es von Alba wegen der Kurzfristigkeit aber nicht.

Dabei war in der Arena am Ostbahnhof schon alles für die Silvesterpartie um 14.00 Uhr angerichtet. Das Braunschweiger Team war bereits in Berlin eingetroffen, die Alba-Spieler schon in der Halle. „Uns hat das selbst kalt erwischt“, sagte ein Alba-Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Doch durch die Entscheidung des Braunschweiger Gesundheitsamtes musste das Team wieder umdrehen.