Vor Olympia in Paris Köln, Saitama, Manila: Basketball-Treffen mit den USA

So nah wie im August 2004 kam das deutsche Team lange nicht an einen Sieg gegen die USA. In einem Testspiel blieb der Außenseiter bis in die Schlussminute dran. Dann verwandelte Dirk Nowitzki wenige Sekunden vor dem Ende einen Dreipunktewurf zum 77:77, die Arena in Köln tobte. Und die Führungskamera verpasste den folgenden Siegeswurf von Allen Iverson, der im direkten Gegenzug fast von der Mittellinie verwandelte. Weniger knapp war es bei Olympia 2008, als Deutschland eine 49-Punkte-Schlappe kassierte.