Basketball : Shaq weint, die Lakers trauern

Los Angeles Kobe Bryant ist nach dem Helikopterabsturz offiziell identifiziert worden.

Shaquille O’Neal weinte hemmungslos. Auf dem Parkett des Staples Centers in Los Angeles hatte er mit Kobe Bryant die Massen verzaubert – jetzt ist sein kongenialer Partner für immer gegangen. An Basketball war nicht zu denken in der gespenstisch leeren Arena, in der Shaq gemeinsam mit den NBA-Ikonen Charles Barkley, Dwayne Wade und Kenny Smith live im Fernsehen seinem „Bruder“ Kobe gedachte. Und doch soll genau dort schon bald wieder gespielt werden.