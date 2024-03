Basketball Kleber: Werde nicht bei Olympia dabei sein

„Manche Sachen sollen einfach nicht sein. Jeder geht seinen eigenen Weg. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die NBA-Saison“, sagte Kleber, dessen Mavericks um die Teilnahme an den Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA kämpfen. Im Sommer 2023 wurde das Nationalteam ohne Kleber und angeführt von Schröder in Manila Weltmeister.