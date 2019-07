NBA-Star : Kleber freut sich auf WM: „Haben eine geile Mannschaft“

Berlin Nationalspieler Maximilian Kleber freut sich auf die anstehende Basketball-WM in China. „Verstecken müssen wir uns sicher nicht, wir haben eine echt geile Mannschaft“, sagte der NBA-Profi den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Wir haben hohe Ziele, auch wenn wir so noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt haben.“ Die WM findet vom 31. August bis 15. September in China statt. Bundestrainer Henrik Rödl will am 1. August sein vorläufiges Aufgebot im Rathaus von Hamburg bekanntgeben.