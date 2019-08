Basketball-WM : Klarer Auftaktsieg für Titelkandidat Serbien in China

Feierte mit Serbien einen klaren Sieg zum WM-Auftakt: Coach Sasa Djordjevic. Foto: Matthias Balk.

Foshan Mitfavorit Serbien ist mit einem souveränen Sieg in die Basketball-WM in China gestartet. Der Vize-Weltmeister bezwang im ersten Spiel des gesamten Turniers in Foshan Angola mit 105:59 (50:32).

Das Team des früheren Bayern-Trainers Sasa Djordjevic dominierte die Afrikaner schon früh nach Belieben, bester Werfer war Bodgan Bogdanovic vom NBA-Club Sacramento Kings mit 24 Punkten. Der Münchner Bundesligaprofi Vladimir Lucic kam auf sieben Zähler.