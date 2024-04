Basketball Keine Playoffs für NBA-Star Schröder vor Olympia

Schröder möchte auch in der kommenden NBA-Saison weiter für die Brooklyn Nets spielen. „Ich würde gerne bleiben, das ist keine Frage“, sagte Schröder. „Da muss man halt einfach nur schauen, ob das von beiden Seiten so ist und wie sie in die Zukunft gehen wollen.“ Sein Vertrag ist noch eine weitere Saison gültig. In der NBA sind jedoch Tauschgeschäfte zwischen Teams üblich, in diesem Fall würde Schröder von einer anderen Organisation weiter bezahlt.