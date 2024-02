EM-Qualifikation Keine Eigenwerbung für Olympia: Basketballer enttäuschen

Und so dürfte der Kader für die Olympischen Spiele in Paris mit dem bei der WM in Asien im vergangenen Jahr nahezu identisch sein, wenn sich in den kommenden Monaten keiner der Weltmeister verletzt. Dennis Schröder, die Wagner-Brüder und Daniel Theis aus der NBA sowie die Euroleague-Profis Andreas Obst, Isaac Bonga, Niels Giffey, Johannes Thiemann, Maodo Lo und Johannes Thiemann dürften gesetzt sein, wenn Herbert Ende Juni/Anfang Juli mit seinem Paris-Kader in die Vorbereitung startet.