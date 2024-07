Basketball „Keine Egos“ und viel Spaß: Wiedersehen der Weltmeister

An die individuelle Klasse des Olympiasiegers wird selbst der Weltmeister nicht heranreichen. Doch das muss sie auch nicht, wie Schröder am Mittwoch erklärte. Sein Team habe andere Vorteile. „In der deutschen Nationalmannschaft haben wir keine Egos. Das ist die größte Sache, warum wir so gut sind. Es ist egal, ob ich vier Punkte mache und wir gewinnen oder ob Franz (Wagner) oder Daniel (Theis) 20 Punkte machen. Jeder ist glücklich, wenn wir gewinnen“, sagte Schröder in der Münchner Halle, in der das Team in diesen Tagen trainiert.