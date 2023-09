Basketball-Star „Kein Scheunentor“ getroffen: Kapitän Schröder in der Kritik

Schröder hörte trotz seiner miserablen Quote im Schlussviertel nicht auf, immer wieder selbst abzuschließen. Und warf beim Basketball-Krimi von Manila so beinahe alle deutschen WM-Träume von einer Medaille weg. Auch TV-Experte Per Günther äußerte sich kritisch zu den Abläufen. „Was machst du mit Spielzeit mit ihm, was machst du in der Offense? Wie sehr greifst du ein? Und ich finde, da hätten wir eine bessere Balance gebraucht“, sagte Günther bei Magentasport. Er unterschreibe sofort, Schröder weiter den Ball zu geben. „Aber in den letzten Minuten war es mir zu viel“, fügte Günther an. Schröder habe „kein Scheunentor“ getroffen.