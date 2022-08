NBA-Stars : Jokic und Antetokounmpo vor EM-Start stark in Form

Athen Die beiden NBA-Stars Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo haben ihre Nationen zu wichtigen Siegen in der WM-Qualifikation geführt und sind bereit für die EM.

Der Serbe Jokic verbuchte beim 79:72-Sieg gegen die Türkei in Istanbul 24 Zähler und zehn Rebounds. Jokic wurde in der vergangenen Saison der wertvollste Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA und gilt mit Serbien als einer der EM-Titelkandidaten. Antetokounmpo, der den NBA-Award zuvor gewonnen hatte, erzielte beim 85:68-Heimsieg seiner Griechen gegen Belgien 26 Punkte und sieben Rebounds. Die paneuropäische EM in vier Ländern beginnt am Donnerstag.