NBA James über erste Saison mit seinem Sohn: „Viel Vorfreude“

James, der in seiner Karriere viermal die Meisterschaft in der NBA gewann und mit Michael Jordan auf der Stufe der besten Basketballer der Geschichte steht, geht in seine siebte Saison bei den Lakers. Sein 19 Jahre alter Sohn startet in seine erste Spielzeit als Profi. „Ich spiele länger in der Liga, als er alt ist“, sagte LeBron James beim Medientag der Lakers. Gemeinsam mit seinem Sohn hatte er sich dabei für Fotos aufgestellt und Interviews gegeben - dabei wurde auch klar, dass es noch keine Regel dafür gibt, wie der Sohn den Vater auf dem Platz ansprechen wird. „Bron wäre, denke ich, am einfachsten“, sagte Bronny James einem US-Fernsehsender.