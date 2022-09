Basketball-EM : Immer wieder Spanien: Von Duellen um Bronze und ums Finale

Berlin Basketball-Europameisterschaft bedeutet für Deutschlands Nationalmannschaft in regelmäßigen Abständen: Duell mit den Spaniern.

2001 ging es um die Bronzemedaille, 2005 um einen Platz im Finale, 2015 um das Ende von Dirk Nowitzki im Nationaltrikot und 2017 immerhin um ein Halbfinal-Ticket. Die Partien sind oft von großer Spannung und Intensität geprägt, so dürfte es auch beim Halbfinale in Berlin am heutigen Freitag (20.30 Uhr/Magentasport und RTL) sein.