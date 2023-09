Basketball-Bundesliga Hoeneß wünscht sich mehr deutsche Großstädte im Basketball

Vom Umzug in die neue SAP-Arena im kommenden Jahr erhofft sich der 71-Jährige einen ähnlichen Effekt wie vom damaligen Wechsel der Fußballer vom Olympiastadion in die Allianz Arena. Die Bayern-Basketballer werden allerdings nur ausgewählte Spiele in der modernen Multifunktionsarena bestreiten. Er gehe davon aus, dass beide Heimspielstätten in den kommenden Jahren ausverkauft seien, sagte Hoeneß. Neben München sind in der Bundesliga auch Berlin und Hamburg als Metropolen vertreten.