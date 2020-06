BBL-Turnier in München : Hoeneß: Basketball-Spiele mit Zuschauern wären „prima“

München Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern wünscht sich Spiele mit wenigen Zuschauern beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga in München.

„Ich finde das prima. Das Land Bayern ist in dieser ganzen Corona-Krise sowieso Weltklasse“, sagte Hoeneß in der Halbzeit des Viertelfinal-Rückspiels gegen die MHP Riesen Ludwigsburg bei Magentasport. Er wurde auf Gerüchte angesprochen, wonach in der finalen Phase des Turniers doch noch wenige Fans in die Halle gelassen werden sollen.