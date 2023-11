Basketball Herbert über James & Co. bei Olympia: „Sind das Fake News?“

„Sind das Fake News? Das weiß ich gar nicht. Sie hatten bei der WM schon ein sehr gutes Team und talentierte Spieler“, sagte Herbert der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend in München mit einem Schmunzeln. NBA-Starspieler wie Kevin Durant und Stephen Curry haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, 2024 in Paris und Lille aufzulaufen. Auch Superstar LeBron James könnte mit dann 39 Jahren dabei sein.